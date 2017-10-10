Калининградские власти ввели в регионе режим ЧС в связи с сильными дождями

КАЛИНИНГРАД, 10 окт — РИА Новости. Калининградские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью и повреждением посевов в результате сильных дождей в регионе, говорится в тексте постановления областного правительства, подписанного губернатором Антоном Алихановым.

"Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с повреждением и гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате обильных осадков в целях принятия мер по ликвидации последствий критического переувлажнения почвы, правительство Калининградской области постановляет ввести с 9 октября 2017 года по 25 октября 2017 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера", — говорится в тексте постановления.

Режим чрезвычайной ситуации введен также в связи с подтоплением некоторых территорий Зеленоградского городского округа, который располагается на побережье Балтийского моря. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в поселках Грачевка, Заостровье, Малиновка, Вишневое и Сосновка. Специальная комиссия выяснила, что основными причинами подтопления поселков являются неисправность дамбы, неспособность насосной станции быстро откачать воду с польдерных земель в Куршский залив, а также несвоевременная очистка русел речек, уточняется в сообщении.

Как сообщили в администрации Зеленоградского городского округа, были организованы две оперативные группы для обследования территорий и мониторинга ситуации. Аварийные бригады приступили к ликвидации чрезвычайной ситуации в поселках Грачевка и Заостровье, где по заказу администрации приступила к работе специальная техника для прочистки мелиоративных каналов и сетей.

По данным калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождливая погода в регионе продлится до конца недели.