Калининградские власти ввели в регионе режим ЧС в связи с сильными дождями

КАЛИНИНГРАД, 10 окт — РИА Новости. Калининградские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью и повреждением посевов в результате сильных дождей в регионе, говорится в тексте постановления областного правительства, подписанного губернатором Антоном Алихановым.
Режим чрезвычайной ситуации введен также в связи с подтоплением некоторых территорий Зеленоградского городского округа, который располагается на побережье Балтийского моря. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в поселках Грачевка, Заостровье, Малиновка, Вишневое и Сосновка. Специальная комиссия выяснила, что основными причинами подтопления поселков являются неисправность дамбы, неспособность насосной станции быстро откачать воду с польдерных земель в Куршский залив, а также несвоевременная очистка русел речек, уточняется в сообщении.
По данным калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождливая погода в регионе продлится до конца недели.