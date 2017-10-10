Из гимназии в Ивантеевке эвакуировали 700 человек из-за звонка анонима

Кинолог с собакой после сообщения о минировании. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Порядка 700 человек эвакуировали во вторник из гимназии в подмосковной Ивантеевке после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Только за последние сутки в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург, после звонков с угрозой взрыва из 115 объектов были эвакуированы около 79 тысяч человек.

"Из-за угрозы взрыва из 6-й гимназии вывели 700 учеников и сотрудников учебного заведения", — сказал собеседник агентства, добавив, что проверка уже завершена, угроза не подтвердилась.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.