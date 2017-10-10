МАК сформировал комиссию для расследования крушения самолета на Ставрополье

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию после крушения легкомоторного самолета на Ставрополье, где погибли два человека, сообщается на сайте комитета.

Как сообщало ранее ГУМВД, в воскресенье легкомоторный самолет упал и загорелся в районе поселка Пятигорский, два человека погибли. Упавший самолет является единичным экземпляром воздушного судна типа Як-52, он принадлежал жителю города Ессентуки. По одной из версий следствия, пилот мог не справиться с управлением.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.