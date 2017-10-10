Жительница Мурманска уехала в Сирию воевать на стороне террористов

МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Жительница Мурманска уехала воевать в Сирию на стороне незаконного вооруженного формирования, против нее возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры Мурманской области.

"Установлено, что мурманчанка, имея стойкие религиозно-идеологические убеждения в необходимости участия в "джихаде", выехала в город Стамбул, а затем, после прохождения медицинских курсов, — в Сирийскую Арабскую Республику, принимает участие в вооруженном конфликте на стороне незаконного вооруженного формирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что против женщины 1983 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".

Жительнице Мурманска грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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