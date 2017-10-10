Адвокатам не дали выяснить политические взгляды присяжных по делу Немцова

Заседание суда по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фото

Заседание суда по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Защита осужденных за убийство политика Бориса Немцова жалуется, что им не позволили выяснить политические взгляды присяжных, вынесших обвинительный вердикт, сказано в апелляционной жалобе адвокатов, оглашенной в Верховном суде России.

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"Принадлежность одного или нескольких присяжных к какой-либо политической партии могла повлиять на их решение, но судья отвел соответствующий вопрос присяжным на стадии формирования коллегии, что лишило сторону защиты возможности заявить отвод", — сказано в жалобе.