Адвокатам не дали выяснить политические взгляды присяжных по делу Немцова

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Защита осужденных за убийство политика Бориса Немцова жалуется, что им не позволили выяснить политические взгляды присяжных, вынесших обвинительный вердикт, сказано в апелляционной жалобе адвокатов, оглашенной в Верховном суде России.
"Принадлежность одного или нескольких присяжных к какой-либо политической партии могла повлиять на их решение, но судья отвел соответствующий вопрос присяжным на стадии формирования коллегии, что лишило сторону защиты возможности заявить отвод", — сказано в жалобе.