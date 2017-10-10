Полицейский и житель Кемерово обвиняются в попытке произвести наркотики

КЕМЕРОВО, 10 окт — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в покушении на производство наркотических средств 23-летнему жителю Кемерово и 27-летнему участковому уполномоченному одного из местных отделов полиции, сообщает во вторник пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

"В августе обвиняемые договорились самостоятельно изготавливать, а затем продавать наркотические средства. С этой целью они специально арендовали квартиру, в которой стали производить запрещенные препараты. О преступной деятельности мужчин стало известно сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемых задержали в квартире, в которой они изготовили партию наркотических средств. Проведенное химическое исследование подтвердило, что вещество является наркотическим, его масса составила около 750 граммов (особо крупный размер).

В итоге житель Кемерово и полицейский стали фигурантами уголовного дела по статье "Покушение на незаконное производство в целях сбыта и покушение на сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". По ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием обвиняемые сотрудничают, вину признают, уточнили в СК.

В главке МВД по Кузбассу РИА Новости в свою очередь сообщили, что в отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка. "Руководством Главного управления МВД России по Кемеровской области в отношении полицейского назначена служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — сказали в ведомстве.