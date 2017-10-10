СК установил подозреваемого в убийстве сборщика шишек в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Следователи установили подозреваемого в убийстве сборщика шишек в Чугуевском районе Приморского края, им оказался местный житель, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Ранее полиция сообщила, что между двумя компаниями мужчин в лесу произошел конфликт, во время которого 30-летний участник инцидента был ранен в голову и скончался. Возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, 9 октября 2017 года в лесном массиве… между группой мужчин, собирающих дикоросы (шишки), возник спор с другой группой. В ходе ссоры один из второй группы произвел выстрел в голову из огнестрельного оружия 30-летнему сборщику шишек и убил его. В убийстве подозревается 44-летний местный житель. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление его местонахождения", — говорится в сообщении.

Следователи допросили свидетелей и изъяли телефон с видеофайлом, на котором запечатлен момент конфликта, уточнили в СК.

Видео во вторник распространили местные СМИ. На нем видно, как товарищи сборщика шишек кричат на мужчину, который, предположительно, стрелял. Тело погибшего лежит у дороги.