В ДТП в Сыктывкаре пострадали шесть человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту ДТП в Сыктывкаре, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе четверо детей, которые приехали в город на республиканские спортивные соревнования, сообщает СУСК РФ по республике Коми.

"Девятого октября в районе торгового центра "Парма" по улице Коммунистической города Сыктывкара произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин ВАЗ-21093 и Audi А-80, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних жителей города Усинска 2006 года рождения – пассажиров автомашины ВАЗ-21093", — говорится в сообщении.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка, в том числе, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сообщает следственное управление.