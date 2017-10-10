В ДТП в Сыктывкаре пострадали шесть человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту ДТП в Сыктывкаре, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе четверо детей, которые приехали в город на республиканские спортивные соревнования, сообщает СУСК РФ по республике Коми.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"В рамках проверки будет дана правовая оценка, в том числе, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сообщает следственное управление.