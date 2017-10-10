Под Оренбургом нашли грибника, которого искали три дня

УФА, 10 окт — РИА Новости. Грибник, которого три дня искали более 700 человек, нашелся утром во вторник в Оренбургской области, мужчина переохладился и истощен, он направлен в больницу, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба МВД по региону.

В минувшую субботу житель Оренбурга, который ушел в лес за грибами в направлении хутора Степановский, потерялся и не выходил на связь с родственниками. На его поиски отправились полицейские, спасатели и волонтеры.

"Его сегодня утром нашли в районе слияния рек Сакмар и Урал. На место прибыл участковый уполномоченный полиции, который доставил его в ближайшую амбулаторную клинику", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что после осмотра врачи отправили его в больницу областного центра, потому что мужчина переохладился и очень истощен.

"При этом его здоровью ничего не угрожает. Известно, что мужчину нашли другие грибники. Полицейские в настоящее время их опрашивают", — пояснил представитель ведомства.