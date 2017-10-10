Житель Сахалина отсудил у "Мегафона" 300 тысяч рублей за сломанную ключицу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт — РИА Новости. Житель Сахалина отсудил у компании "Мегафон" 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за сломанную ключицу, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

"Сахалинский областной суд оставил в силе решение Южно-Сахалинского городского суда, которым удовлетворен иск жителя Южно-Сахалинска к компании "Мегафон" о компенсации морального вреда", — говорится в сообщении.

В июне 2015 года истец, катаясь на велосипеде в районе спортивного комплекса "Спартак", зацепился за кабель связи и упал, в результате чего сломал ключицу.

"Установлено, что кабель принадлежал компании "Мегафон", которая не приняла достаточных мер по контролю за его состоянием", — сообщили в прокуратуре.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца и взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Однако оператор связи обжаловал это решение в областном суде, который также встал на сторону пострадавшего.