В Якутии в сгоревшей машине нашли тело местного предпринимателя

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Следователи в Якутии проводят проверку по факту обнаружения в сгоревшей машине "КрАЗ" тела бизнесмена, сообщает республиканское СУСК РФ.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность автономной печи в салоне машины. Следствием получены данные о причинах смерти мужчины – он погиб в результате острого ингаляционного отравления окисью углерода. Иных воздействий, кроме посмертного воздействия пламенем, при экспертизе не обнаружено.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.