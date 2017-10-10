В Якутии в сгоревшей машине нашли тело местного предпринимателя

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Следователи в Якутии проводят проверку по факту обнаружения в сгоревшей машине "КрАЗ" тела бизнесмена, сообщает республиканское СУСК РФ.

"Тело мужчины обнаружено в ночное время 8 октября 2017 года в припаркованном автомобиле недалеко от придорожного кафе, расположенного на 255-м километре федеральной автодороги "Колыма"… По данным следствия, мужчина незадолго до случившегося возле здания предприятия общепита распивал спиртные напитки с местными жителями", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность автономной печи в салоне машины. Следствием получены данные о причинах смерти мужчины – он погиб в результате острого ингаляционного отравления окисью углерода. Иных воздействий, кроме посмертного воздействия пламенем, при экспертизе не обнаружено.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.