В приморской тайге во время конфликта был убит сборщик шишек

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Сборщик шишек в Приморье погиб от ранения в голову в ходе конфликта в тайге, правоохранители ищут виновного.

Ряд местных СМИ сообщили о том, что во время сбора шишек в Чугуевском районе был убит мужчина: сборщикам дикоросов преградили дорогу трое вооруженных мужчин и сообщили, что сбор шишек тут запрещен. В ходе конфликта один из сборщиков был ранен в голову, пишут СМИ.

По данным краевого УМВД РФ, в приемный покой Чугуевской районной больницы доставлен мужчина с ранением головы, спасти его не удалось.

"Установлено, в километре от села Изюбриный между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, в ходе которого 30-летний участник инцидента был ранен. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого в совершении преступления", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело.