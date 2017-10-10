В приморской тайге во время конфликта был убит сборщик шишек

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Сборщик шишек в Приморье погиб от ранения в голову в ходе конфликта в тайге, правоохранители ищут виновного.
По данным краевого УМВД РФ, в приемный покой Чугуевской районной больницы доставлен мужчина с ранением головы, спасти его не удалось.
"Установлено, в километре от села Изюбриный между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, в ходе которого 30-летний участник инцидента был ранен. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого в совершении преступления", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело.