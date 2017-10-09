В Петербурге арестовали восемь человек за нарушение закона о митингах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Суды Петербурга в понедельник приговорили 8 человек к административным арестам за нарушения закона о митингах и неподчинение требованиям сотрудников полиции, ещё двое оштрафованы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным ОПС, после субботних несанкционированных акций в Красносельский, Выборгский, Калининский и Приморский районные суды поступило 40 материалов в отношении 20 лиц, обвиняемых в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), а также частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (невыполнение законных требований сотрудника полиции).

Из сообщения ОПС следует, что к настоящему моменту рассмотрены дела пятерых человек в Выборгском районном суде. Двое из них оштрафованы на 10 тысяч рублей, ещё троим назначен административный арест на сроки 5, 10 и 12 суток, также арестованным предстоит заплатить штрафы в размере 10, 7 и 15 тысяч рублей.

Приморский районный суд, по данным ОПС, рассмотрел протоколы пятерых человек, выписав каждому из них штраф в 10 тысяч рублей. При этом двое арестованы на 3 суток, трое – на 10 суток.

Калининский и Красносельский районные суды только что приступили к рассмотрению протоколов.