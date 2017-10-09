Стороны не намерены обжаловать приговор по "делу реставраторов"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов не будет обжаловать приговор по "делу реставраторов", сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.

В понедельник Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима, после чего освободил его, так как назначенный срок заключения экс-замминистра уже провел в СИЗО.

"Конечно, нет", — ответил Куприянов на вопрос, планирует ли он обжаловать решение суда.

Представитель гособвинения также пока не намерена обжаловать приговор. "В целом, мы довольны, суд назначил справедливое наказание", — сказала журналистам прокурор Людмила Баландина.

Если никто не подаст жалобу, то приговор вступит в законную силу через 10 дней.

По данным следствия, более 100 миллионов рублей были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде. Всего по делу проходят восемь экс-чиновников и бизнесменов, Пирумов – ключевой фигурант. Все были в понедельник освобождены: пятерым суд назначил ровно те сроки, которые они провели под стражей во время предварительного следствия, еще трое получили условное наказание.