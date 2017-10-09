Мужчина, обвиняемый в захвате заложниц в сауне в Пензе, признал вину

САРАТОВ, 9 окт — РИА Новости. Мужчина, арестованный по обвинению в захвате заложниц в сауне в Пензе, признал вину, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что 6 октября на территории гостиничного комплекса "Галеон" был задержан 32-летний мужчина, который, по версии следствия, взял в заложницы двух женщин в сауне в Пензе, угрожал им оружием. Никто не пострадал. Задержанному предъявлено обвинение по статье "незаконное лишение человека свободы, с применением оружия, в отношении двух лиц". Он арестован.

"Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал полностью", — говорится в сообщении.

По данным Росгвардии, у задержанного в ходе силовой операции были "изъяты предметы, схожие с огнестрельным оружием и гранатой РГД".

"Назначены судебная медицинская экспертиза с целью установления наличия или отсутствия телесных повреждений у потерпевших, обвиняемого, а также экспертиза по холодному оружию, комплексная баллистическая и дактилоскопическая экспертизы", — отметили в СК.