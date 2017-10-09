Прокуратура рассказала о нарушениях на стройке в Воронеже, где погиб юноша

ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения на строящейся высотке в Воронеже, которые способствовали гибели подростка, пытавшегося сделать селфи, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
Инцидент произошел поздним вечером 24 сентября на площадке строящихся домов по улице Шишкова в Воронеже. По данным Следственного комитета РФ, 15-летний юноша вместе с другими подростками, воспользовавшись отсутствием ограждения и охраны на стройке, зашли туда и решили сфотографироваться. Находясь на верхних этажах одного из зданий, но не ниже 13 этажа, 15-летний подросток упал вниз и погиб. Инцидент вызвал резонанс в городе, и прокуратура начала проверку по факту случившегося.
"По результатам прокурорской проверки установлено, что подрядной организацией ООО "ГАРАНТ СТРОЙ" допущены нарушения градостроительного законодательства в части обеспечения требований безопасности строительства", — говорится в сообщении.
"В этой связи прокуратурой района в отношении юридического лица ООО "ГАРАНТ СТРОЙ", а также виновного должностного лица АО "ДСК" возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства)", — информирует надзорное ведомство.
По факту гибели подростка следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.