Прокуратура рассказала о нарушениях на стройке в Воронеже, где погиб юноша

ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения на строящейся высотке в Воронеже, которые способствовали гибели подростка, пытавшегося сделать селфи, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.

Инцидент произошел поздним вечером 24 сентября на площадке строящихся домов по улице Шишкова в Воронеже. По данным Следственного комитета РФ, 15-летний юноша вместе с другими подростками, воспользовавшись отсутствием ограждения и охраны на стройке, зашли туда и решили сфотографироваться. Находясь на верхних этажах одного из зданий, но не ниже 13 этажа, 15-летний подросток упал вниз и погиб. Инцидент вызвал резонанс в городе, и прокуратура начала проверку по факту случившегося.

"По результатам прокурорской проверки установлено, что подрядной организацией ООО "ГАРАНТ СТРОЙ" допущены нарушения градостроительного законодательства в части обеспечения требований безопасности строительства", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на момент проверки отсутствовала часть ограждения строительной площадки, препятствующая доступу посторонних на объект. Кроме того, выяснилось, что технический заказчик, АО "ДСК", не контролировал должным образом подрядную организацию.

"В этой связи прокуратурой района в отношении юридического лица ООО "ГАРАНТ СТРОЙ", а также виновного должностного лица АО "ДСК" возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства)", — информирует надзорное ведомство.

По факту гибели подростка следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.