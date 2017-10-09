Воспитателя смоленского лагеря обвинили в сексуальном насилии над ребенком

БРЯНСК, 9 окт – РИА Новости. Следственные органы расследуют дело в отношении воспитателя одного из детских оздоровительных лагерей Смоленской области, который обвиняется в сексуальном насилии над ребенком, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону.

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева в понедельник на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре сообщила, что летом 2017 года в отношении сотрудников оздоровительных лагерей было возбуждено четыре уголовных дела о действиях сексуального характера по отношению к отдыхающим детям. Она пояснила, что речь идет о двух случаях в Московской области, одном — в Смоленской и одном — на Ставрополье.

Как уточнила собеседница агентства, расследование ведется с начала августа, но подробности этого дела и обстоятельства совершения преступления в интересах следствия и в интересах малолетнего потерпевшего не разглашаются.

"Шестого августа 2017 года следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области в отношении воспитателя одного из детских оздоровительных лагерей было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", — говорится в сообщении СУСК.

В настоящее время, по данным следствия, мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.