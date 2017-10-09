Бывшая сотрудница почты в Татарстане похитила почти 940 тысяч рублей

КАЗАНЬ, 9 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Бывшая начальник цеха обработки и перевозки почты из татарстанского райцентра Апастово похитила почти 940 тысяч рублей, уплаченных жителями района за жилищно-коммунальные и почтовые услуги, а также предназначенных для выплаты пенсий, сообщает прокуратура Татарстана.
По данным прокуратуры, женщина для покрытия ущерба от предыдущего хищения перед предстоящей ревизией завладела сумкой почтальона по сопровождению и обмену почтовых отправлений с 326 тысячами рублей, которые были предназначены для выплаты пенсий, заработной платы сотрудникам одного из отделений связи и оплаты денежных переводов.
Женщине предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества и мошенничестве, совершенных с использованием служебного положения в крупном размере. В ходе следствия вину в инкриминируемых преступлениях она полностью признала, частично возместив ущерб.
Уголовное дело по существу рассмотрит Апастовский районный суд.