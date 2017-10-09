Бывшая сотрудница почты в Татарстане похитила почти 940 тысяч рублей

КАЗАНЬ, 9 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Бывшая начальник цеха обработки и перевозки почты из татарстанского райцентра Апастово похитила почти 940 тысяч рублей, уплаченных жителями района за жилищно-коммунальные и почтовые услуги, а также предназначенных для выплаты пенсий, сообщает прокуратура Татарстана.

"Прокуратура Апастовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника цеха обработки и перевозки почты (Апастово) ФГУП "Почта России"… По версии следствия, в период с ноября 2014 года по февраль 2017 года обвиняемая… путем внесения заведомо ложных сведений в платежные и иные документы, присвоила более 613 тысяч рублей, полученных от граждан в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг, денежных переводов, посылок, подписки на периодические издания, а также предназначенные для выплаты пенсий", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, женщина для покрытия ущерба от предыдущего хищения перед предстоящей ревизией завладела сумкой почтальона по сопровождению и обмену почтовых отправлений с 326 тысячами рублей, которые были предназначены для выплаты пенсий, заработной платы сотрудникам одного из отделений связи и оплаты денежных переводов.

"В итоге ФГУП "Почта России" причинен материальный ущерб на общую сумму более 939 тысяч рублей", — отмечает ведомство.

Женщине предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества и мошенничестве, совершенных с использованием служебного положения в крупном размере. В ходе следствия вину в инкриминируемых преступлениях она полностью признала, частично возместив ущерб.

Уголовное дело по существу рассмотрит Апастовский районный суд.