ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Прокуратура в Воронежской области проверит работу органов системы профилактики в районе, где мать истязала пятилетнюю дочь за съеденный маргарин, сообщает в понедельник надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что в конце сентября во время рейда правоохранители обнаружили в доме в селе Озерки Бутурлиновского района у сбежавшей из больницы беременной женщины пятилетнюю дочь со следами побоев. Девочку госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом носа, закрытым переломом левой плечевой кости. По словам 22-летней матери, так она наказала девочку за съеденный без спроса маргарин.

В отношении женщины возбудили уголовные дела по статьям "Истязание" и "Неисполнение родительских обязанностей". По информации следователей, мать избивала ребенка с августа по сентябрь. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования этого уголовного дела.

"В настоящее время прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства, направленного на защиту детей от преступных посягательств, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка действиям органов системы профилактики, которыми своевременно не выявлены и не предотвращены факты жестокого обращения с ребенком в семье", — говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, мать и ранее систематически оскорбляла и избивала ребенка.

Следствие избрало в отношении беременной женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ее 38-летний сожитель был задержан, так как стал фигурантом уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. По данным следствия, когда сотрудники полиции пришли к семье и хотели отвести девочку в больницу, пьяный мужчина толкнул в спину сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних и сорвал погон.

Как сообщало следствие, пострадавшая девочка, ее трехлетний брат и годовалая сестра изолированы от матери и находятся под опекой родственников и социальных служб.