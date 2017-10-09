ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Прокуратура в Воронежской области проверит работу органов системы профилактики в районе, где мать истязала пятилетнюю дочь за съеденный маргарин, сообщает в понедельник надзорное ведомство.
В отношении женщины возбудили уголовные дела по статьям "Истязание" и "Неисполнение родительских обязанностей". По информации следователей, мать избивала ребенка с августа по сентябрь. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования этого уголовного дела.
"В настоящее время прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства, направленного на защиту детей от преступных посягательств, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка действиям органов системы профилактики, которыми своевременно не выявлены и не предотвращены факты жестокого обращения с ребенком в семье", — говорится в сообщении.
Следствие избрало в отношении беременной женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ее 38-летний сожитель был задержан, так как стал фигурантом уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. По данным следствия, когда сотрудники полиции пришли к семье и хотели отвести девочку в больницу, пьяный мужчина толкнул в спину сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних и сорвал погон.
Как сообщало следствие, пострадавшая девочка, ее трехлетний брат и годовалая сестра изолированы от матери и находятся под опекой родственников и социальных служб.