СК инициировал возвращение в Россию похищенной картины Шишкина "Лес. Ели"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следователи в Нижегородской области инициировали возвращение в Россию ранее похищенной из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области картины Ивана Шишкина "Лес. Ели", сообщает СК в понедельник.

В настоящее время расследуется уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в отношении четырех граждан России и двух граждан Белоруссии. По версии следствия, 8 ноября 2016 года ночью на федеральной трассе Нижний Новгород – Саратов обвиняемые обстреляли патрульный полицейский автомобиль, а затем покинули место происшествия.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые причастны к совершению 18 эпизодов хищений, грабежей и разбойных нападений. В их числе — хищение из Вязниковского историко-художественного музея в 2013 году картин художников Ивана Шишкина "Лес. Ели", Станислава Жуковского "Первый снег" и Константина Коровина "Рыболов".

Отмечается, что на данном этапе следователям известно местонахождение картины Шишкина — она находится в Белоруссии в Национальном художественном музее, куда была передана после обнаружения и изъятия белорусскими компетентными органами.

"Следственными органами СК инициирован вопрос о возвращении картины на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.