В Петербурге после звонков о "минировании" эвакуировали вокзалы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Балтийский, Финляндский, Витебский вокзалы и здания комитетов городской администрации эвакуировали в понедельник в Петербурге после анонимных звонков о минировании.

"Была проведена эвакуация из Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов из-за анонимных звонков о заминировании", — сказал РИА Новости источник в экстренных службах. По его словам, ни один из вокзалов при этом не нарушил штатный порядок работы. На данный момент два вокзала, Балтийский и Витебский, уже проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Кроме того, здания комитетов городской администрации были вынуждены приостановить работу из-за сообщений о минировании, в частности, сотрудники комитета по транспорту были эвакуированы примерно в 11.30. "В здании сработала сигнализация, после этого все сотрудники были эвакуированы. На проверку ушло около получаса, затем все сотрудники вернулись на рабочие места", — сообщили в пресс-службе комитета.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщили, что днем также была эвакуация. "Звонок был около 11.10, и сотрудников эвакуировали. Проводилась проверка, сейчас все находятся на рабочих местах, работают в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе комитета.

Примерно в это же время проводилась эвакуация в здании комитета финансов.

По данным СМИ, эвакуация затронула восемь комитетов администрации Санкт-Петербурга, а также комитеты по здравоохранению и строительству Ленинградской области, кроме того, сообщения о минировании поступили в более 10 школ Петербурга.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В общей сложности из-за сообщений о "минировании" в более чем 140 городах России из 2,34 тысячи объектов были эвакуированы свыше 960 тысяч человек. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ превысил 300 миллионов рублей.