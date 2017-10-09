Под Псковом убивший прохожего в новогоднее утро получил 14 лет тюрьмы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Псковской области, который ранним утром 1 января, поссорившись с посетителями сельского кафе, зарезал случайного прохожего, сообщает СУСК РФ по региону.

"Установлено, что ранним утром 1 января 2017 года злоумышленник в ходе конфликта с посетителями одного из развлекательных заведений поселка Дедовичи взял на кухне нож и ударил им в живот случайного встречного, который зашел в кафе к своей знакомой сотруднице. С полученным ранением 18-летний потерпевший был госпитализирован, однако вскоре скончался от массивной кровопотери", — говорится в сообщении.

Мужчина, которому 47 лет, признан виновным по статье "убийство из хулиганских побуждений".

На основании вердикта суда присяжных Псковский областной суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы сроком на два года, информирует СУСК.