С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Псковской области, который ранним утром 1 января, поссорившись с посетителями сельского кафе, зарезал случайного прохожего, сообщает СУСК РФ по региону.
Мужчина, которому 47 лет, признан виновным по статье "убийство из хулиганских побуждений".
На основании вердикта суда присяжных Псковский областной суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы сроком на два года, информирует СУСК.