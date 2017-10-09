МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует дело об избиении под Воронежем матерью ребенка за съеденный маргарин, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что в конце сентября во время рейда правоохранители обнаружили в доме в селе Озерки Бутурлиновского района у сбежавшей из больницы беременной женщины пятилетнюю дочь со следами побоев. По словам 22-летней матери, так она наказала девочку за съеденный без спроса маргарин. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям "истязание" и "неисполнение родительских обязанностей". По информации СК, мать избивала ребенка с августа по сентябрь.

"Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход расследования данного уголовного дела и тщательным образом установить все обстоятельства произошедшего", — сказала Петренко.

Она уточнила, что пострадавшая девочка, ее трехлетний брат и годовалая сестра изолированы от матери и находятся под опекой родственников и социальных служб.