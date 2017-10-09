В Белгороде прошли массовые эвакуации из-за звонков о "минировании"

ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Массовая эвакуация произошла в Белгороде в понедельник днем после звонков с сообщениями о "минировании" гостиниц, железнодорожного вокзала, автовокзала, аэропорта и торгового центра, сообщили РИА Новости представители "заминированных" объектов, а также в региональном УМВД.

Информация об эвакуации появилась в белгородских СМИ в районе обеда. Сообщалось, что звонки с сообщениями о заложенных взрывных устройствах получили сперва отели, затем — торговый центр. Также эвакуация проводилась на железнодорожном вокзале, автовокзале и аэропорту.

"Сейчас вокзал работает. Была отмена эвакуации", — пояснили РИА Новости на железнодорожном вокзале. По словам представителя Юго-восточной железной дороги, эвакуация никак не повлияла на движение поездов. "Задержек не было", — сказал собеседник агентства.

Информацию об эвакуации также РИА Новости подтвердили представители гостиниц "Континенталь", "Белогорье" и торгового центра "Сити Молл". В настоящее время, по их словам, объекты работают в штатном режиме.

"Была эвакуация. Задерживали рейсы, но ненадолго", — сказал представитель автовокзала Белгорода. В международном аэропорту "Белгород" также пояснили, что была эвакуация, однако уже все сотрудники "на рабочих местах" и аэропорт работает.

"Девятого октября в УМВД России по Белгородской области поступили сообщения о том, что в нескольких зданиях Белгорода заложено взрывное устройство. В настоящий момент сотрудники полиции проводят все необходимые проверочные мероприятия", — пояснил РИА Новости представитель управления МВД региона.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В общей сложности из-за сообщений о "минировании" в более чем 140 городах России из 2,34 тысячи объектов эвакуировано свыше 960 тысяч человек. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.