В Кузбассе проверят все железнодорожные переезды после ДТП под Владимиром

КЕМЕРОВО, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в понедельник поручил проверить состояние всех железнодорожных переездов на территории региона и сразу закрывать те, где обнаружатся нарушения требований безопасности.

Губернатор провел рабочее совещание с заместителями и руководителями подразделений, на котором в том числе затронул тему крупного ДТП во Владимирской области, где на железнодорожном переезде в результате столкновения поезда и автобуса погибли 17 человек. Тулеев подчеркнул, что в Кузбассе не должно быть таких ЧП, и в связи с этим поручил провести масштабные межведомственные проверки всех железнодорожных переездов.

"Задача дорожников, МЧС, железнодорожников — все переезды проверить, особенно неохраняемые, где нет сигнализации. Оценить, какие подъезды к ним — нет ли там ям, неровностей, какая видимость слева и справа. Если хоть что-то не соответствует, — просто закрыть и все. Не предписания давать, чтоб через 10 дней устранили, а закрыть, потому что людей очень жалко", — сказал Тулеев.

Сотрудники кузбасской ГИБДД в свою очередь проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей автобусов и техническую исправность транспорта. Госавтоинспекторы также должны обратить внимание на пресечение нелегальных перевозок, в том числе на междугороднем и международном сообщении.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.