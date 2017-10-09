Собственник сгоревшего рынка в Ростове-на-Дону рассказал о пожаре

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на вещевом рынке Темерник в Ростове-на-Дону. 8 октября 2017

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на вещевом рынке Темерник в Ростове-на-Дону. 8 октября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Пожар на вещевом рынке "Восточный" в Ростове-на-Дону начался почти одновременно в трех местах, сообщил РИА Новости президент компании-собственника рынка ООО "ПАН-КОМ" Юрий Бобриков.

Вещевой рынок "Восточный", известный ростовчанам как "Темерник", загорелся в воскресенье вечером. Пожару был присвоен четвертый ранг. К полуночи площадь распространения огня составила уже около 6 тысяч квадратных метров. Примерно к 2.00 мск пожар был локализован, а к утру ликвидировано открытое горение. Возгорание было полностью ликвидировано в 13.55 мск. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Около 21.00 мск произошло возгорание в одном месте, потом еще в двух местах — на так называемой верхней площадке, где складские помещения. Возгорания произошли в разных местах, независимо друг от друга… Это говорили и сотрудники, и пожарные, которые гасили огонь. Сильный ветер был, все невероятно быстро разнеслось в сторону рынка", — пояснил Бобриков.

В ГУМЧС по региону на данный момент нет официальной информации о причинах пожара и количестве источников возгорания.

Ранее сообщалось, что рынок планируют восстанавливать. По предварительным данным, ущерб от пожара составил около 200 миллионов рублей.