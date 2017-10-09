Пожар на рынке в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону (15)

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на вещевом рынке Темерник в Ростове-на-Дону. 8 октября 2017

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на вещевом рынке Темерник в Ростове-на-Дону. 8 октября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на рынке в Ростове-на-Дону, сообщает ГУМЧС России по Ростовской области.

"В 13.55 мск полная ликвидация пожара", — говорится в сообщении.

Вещевой рынок "Восточный", известный ростовчанам как "Темерник", загорелся в воскресенье вечером. Пожару был присвоен четвертый ранг. К полуночи площадь распространения огня составила уже около 6 тысяч квадратных метров. Примерно к 2.00 мск пожар был локализован, а к утру ликвидировано открытое горение. По предварительным данным, пострадавших нет.