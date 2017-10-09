В Подмосковье постоялец дома-интерната для инвалидов зарезал соседа

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Постоялец дома-интерната для инвалидов в подмосковном Подольске, 56-летний инвалид первой группы, в ссоре зарезал своего соседа по комнате, сообщает в понедельник главное следственное управление СК России по области.

Тело 61-летнего инвалида первой группы с ранениями груди нашли днем в воскресенье в его комнате в доме-интернате для инвалидов в микрорайоне Климовск городского округа Подольск.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан 56-летний сосед потерпевшего по комнате, также инвалид первой группы. Преступление было совершено им в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений", — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.