В Подмосковье постоялец дома-интерната для инвалидов зарезал соседа

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Постоялец дома-интерната для инвалидов в подмосковном Подольске, 56-летний инвалид первой группы, в ссоре зарезал своего соседа по комнате, сообщает в понедельник главное следственное управление СК России по области.
"По подозрению в совершении указанного преступления задержан 56-летний сосед потерпевшего по комнате, также инвалид первой группы. Преступление было совершено им в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений", — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.