При пожаре в Нижегородской области пострадали девять человек

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Семь детей и двое взрослых пострадали, по предварительным данным, при пожаре в частном жилом доме в городе Балахна Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После пожара в частном деревянном жилом доме 62 на улице Победы в Центральную районную больницу Балахны доставлены девять человек, в том числе семеро детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.