СК назвал возможную причину крушения легкомоторного самолета на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 9 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Пилот разбившегося на Ставрополье легкомоторного самолета, по одной из версий, мог не справиться с управлением, сообщила РИА Новости помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.

Ранее сообщалось, что в воскресенье два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в районе поселка Пятигорский. В результате падения самолета, как отмечали в ГУМЧС, произошло возгорание. Упавший самолет является единичным экземпляром воздушного судна типа ЯК-52, он принадлежал жителю города Ессентуки.

"Доследственная проверка продолжается, по одной из версий, пилот не справился с управлением, причины все еще устанавливаются", — сказала Терземан.

По ее словам, в результате крушения самолета погиб бывший военный летчик 1945 года рождения. "Стаж у него был приличный", — добавила собеседница агентства.