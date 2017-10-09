Уральского бизнесмена обвиняют в разорении крупной инвестиционной компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Бывший председатель совета директоров крупной инвестиционной компании в Екатеринбурге Николай Тимофеев пойдет под суд по делу о злоупотреблении, в результате которого фирма прекратила деятельность, а ее клиентам не вернули более 340 миллионов рублей, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.

По данным ведомства, Тимофеев в 2010-2014 годах "проводил инвестиционные сделки, не выгодные для возглавляемой им компании".

Как уточняет прокуратура, он "отдавал указание о заключении с подконтрольными ему фирмами договоров займа, на основании которых юридическим лицам предоставлялись крупные суммы". После этого, по данным ведомства, "заключались дополнительные соглашения о переносе сроков их возврата", но в итоге деньги так и не возвращались.

"Николаю Тимофееву инкриминируется совершение действий вопреки законным интересам инвестиционной компании, которые повлекли за собой прекращение деятельности ООО "Уником Партнер", а также неисполнение обязательств перед клиентами по возврату инвестированных ими денежных средств на сумму свыше 342,6 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", — уточняет прокуратура.

По информации ведомства, Тимофееву, проходящему по статье "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", грозит до десяти лет лишения свободы.