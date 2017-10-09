Житель Челябинской области нашел в погребе дома склад взрывоопасных веществ

ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Житель города Златоуст Челябинской области, спустившись в подвал своего купленного дома, обнаружил около 60 банок со взрывоопасными химическими веществами, сообщила в понедельник пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

"К сотрудникам Златоустовского спасотряда областной службы в воскресенье обратился мужчина, который обнаружил в погребе своего дома целый склад химических веществ. Он 4 года назад купил дом по улице Дегтярская, но в погреб еще не спускался. Когда решил туда все-таки заглянуть, то… кругом стояли банки с непонятными веществами", — говорится в сообщении.

Областные спасатели прибыли на указанный адрес и произвели разведку в погребе: выяснилось, что там находится 60 банок с различными взрыво- и пожароопасными веществами, уточняется в сообщении.

Так, были найдены фосфор красный, литий, порошок алюминиево-магниевый, кальций металлический, натрий металлический, вся информация о нахождении химических веществ передана в учреждение "Гражданская защита Златоустовского городского округа", добавляет пресс-служба.