При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли пять человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Жертвами пожара в частном доме в Свердловской области стали пять человек, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По данным областного ГУ МЧС, трагедия случилась в ночь на 9 октября в селе Черемисском, расположенном на территории Режевского городского округа. Там на улице Ленина, на площади 56 квадратных метров, сгорел частный дом. В тушении огня участвовали десять пожарных на трех спецмашинах.

"Сегодня ночью в селе Черемисское после тушения пожара в частном доме на улице Ленина были обнаружены сильно обгоревшие тела пятерых человек. По предварительным данным, это ЧП не связано с криминальными проявлениями. Личности погибших сотрудники полиции установили оперативно. Это местные жители, злоупотреблявшие в тот роковой день алкоголем", — рассказал Горелых.

По его словам, все погибшие являются мужчинами. Это братья 1949 и 1951 годов рождения, а также их знакомые 1964, 1976 года рождения и товарищ 1956 года рождения, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал срок за совершение тяжкого преступления.

"Один из этих граждан накануне трагедии получил пенсию и решил отметить с приятелями это событие. Скорее всего, они после бурной вечеринки заснули, оставив непотушенную сигарету, а погибли, надышавшись угарным газом. Впрочем, точную причину смерти назовет судебно-медицинская экспертиза", — отметил Горелых.

По информации свердловского СУСК РФ, по факту начата доследственная проверка, сотрудники ведомства вместе с коллегами из МВД осматривают сейчас место происшествия, опрашивают очевидцев. Назначены необходимые экспертизы. По указанию руководства следственного управления, для тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии в населенный пункт выехали сотрудники отдела криминалистки СУСК.

Региональная прокуратура уточняет, что упомянутый частный дом сдавался в аренду одному из мужчин, участвовавших в употреблении алкоголя. При этом изначально в распитии участвовали семь человек, двое из которых позже ушли домой. Вместе с тем, по предварительным данным прокуратуры, пожар возник в надворных постройках, примыкающих к жилому строению.