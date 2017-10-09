В Новосибирске полиция проверяет сообщения о "минировании" школ

НОВОСИБИРСК, 9 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о "минировании" нескольких школ в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по области.

"По всем поступившим сообщениям сотрудники полиции проводят проверки", — сказал собеседник агентства, не уточнив общее количество анонимных сообщений.

Между тем в соцсетях и местных СМИ сообщают об эвакуации порядка трех школ и одного детского сада в Новосибирске из-за сообщений о "минировании".

Последняя "волна" звонков о якобы минировании школ в Новосибирске прошла 5 октября. В полиции по итогам проверки информации сообщили, что все анонимные звонки оказались ложными, опасных предметов обнаружено не было.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.