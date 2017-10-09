Допустимые концентрации в зоне пожара в Ростове-на-Дону не превысили норму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты не зафиксировали превышения уровня предельно-допустимых концентраций вредных веществ в районе пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС России.

"Организован мониторинг и лабораторный контроль уровня предельно-допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, превышений в жилой зоне не зафиксировано. Проводилось оповещение населения", — говорится в информации МЧС РФ.

Сообщение о пожаре на вещевом рынке "Восточный", известном ростовчанам как "Темерник", поступило на пульт дежурного в 21.08 мск воскресенья. Пожару был присвоен четвертый ранг. К полуночи площадь распространения огня составила уже около 6 тысяч квадратных метров. Примерно к 2.00 мск пожар был локализован, а в 7.48 ликвидировано открытое горение. По предварительным данным пострадавших нет.