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Происшествия

Арбитраж отказался рассматривать иск Графеева к АФК "Система"

08:5909.10.2017
(обновлено: 09:01 09.10.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВывеска компании АФК Система. Архивное фотоВывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался принять к производству иск гражданина Евгения Графеева, известного по многочисленным судебным разбирательствам с МТС, к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" о взыскании 133 миллиардов рублей, следует из опубликованного в понедельник определения суда.

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иск поступил в арбитраж 29 сентября, он был заявлен о возврате выплаченных ответчикам дивидендов от деятельности компании АО "Башнефть". Арбитраж Москвы отказался принять иск к производству ввиду его неподведомственности арбитражным судам.

"Споры между участниками хозяйственных товариществ и обществ, если хотя бы один из них является гражданином, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, не подлежат рассмотрению в арбитражном суде, за исключением случаев, когда указанные споры связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью указанных хозяйственных товариществ и обществ", — говорится в вынесенном 5 октября определении суда об отказе в принятии иска. При этом, как отмечается в судебном акте, из искового заявления усматривается, что Графеев не является акционером АО "Башнефть".

Как ранее сообщил РИА Новости сам Графеев, он просит суд вынести решение о возврате в бюджет РФ выплаченных ответчикам дивидендов от деятельности АО "Башнефть" в связи с незаконным владением ими акциями башкирской нефтяной компании (неосновательное обогащение).

В обоснование своих требований Графеев изложил в иске (имеется в распоряжении РИА Новости) выводы из двух судебных актов — решения арбитража Москвы по иску Генпрокуратуры об истребовании акций "Башнефти" из незаконного владения "Системы", вынесенного в 2014 году, а также принятого в августе этого года и не вступившего пока в силу решения арбитража Башкирии по иску "Роснефти", Башкирии и "Башнефти" о взыскании с "Системы" 136,3 миллиарда рублей убытков в пользу "Башнефти".

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По словам истца, расчет суммы иска предварительный, сумма может быть увеличена по аналогии с рассмотренным иском "Роснефти" к "Системе" за счет курсовой разницы до примерно 200 миллиардов рублей. Кроме того, Графеев сообщил, что планирует подать в суд заявление об обеспечительных мерах в виде ареста имущества ответчиков. Свою заинтересованность в подаче иска он мотивирует правом каждого гражданина России "на защиту интересов государства, его граждан и общества в целом".

В АФК "Система" ранее, комментируя подачу иска, сообщили РИА Новости, что пока не располагают информацией о нем. В то же время в компании сообщили, что им "неплохо знаком" сам истец, который "неоднократно и безрезультатно" подавал иски к МТС, дочерней компании АФК "Система". По словам собеседника агентства, за 6 лет состоялось более 100 судебных разбирательств с участием Графеева и МТС, и "ни один из его исков к МТС не был удовлетворен". Представитель АФК напомнил, что суд, наоборот, ранее удовлетворил иск МТС о признании Графеева лицом, распространившим в отношении МТС порочащие и не соответствующие действительности сведения. В АФК также заявили, что "возможная подача иска… будет расцениваться не иначе как попытка самопиара и очередной пример сутяжничества этого гражданина".

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Как следует из материалов арбитражных судов, Графеев подавал несколько исков к МТС. Он, в частности, указывал, что в 2001 году под влиянием угроз и шантажа заключил с МТС (в настоящее время основной актив "Системы") договор, по которому обязался продать 12,5% привилегированных и 2,5% обыкновенных принадлежавших ему акций омского ОАО "Мобильные системы связи" (МСС) за 4,7 миллиона рублей.

Со слов Графеева, он не стал выполнять обязательство по передаче акций и выехал во Францию, где проживал длительное время, продолжая считать себя собственником акций МСС. Узнав о присоединении МСС к МТС, Графеев с 2010 года инициировал серию судебных разбирательств с МТС, в которых просил расторгнуть свой договор с компанией от 2001 года и либо вернуть ему акции МСС, либо выплатить за них справедливую цену в размере нескольких миллионов евро. На данный момент большинство разбирательств Графеев проиграл, некоторые еще продолжаются. Более того, суды по иску МТС о защите деловой репутации обязали его удалить и опровергнуть ряд распространенных им в интернете порочащих утверждений о компании.

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