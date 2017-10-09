В ДТП с тремя автомобилями в Приамурье погиб человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Полиция Приамурья выясняет обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого, по предварительной информации, один человек погиб и двое получили травмы различной степени тяжести, сообщает УМВД по региону в понедельник.

Авария произошла 9 октября на 19 километре автодороги Благовещенск-Гомелевка в Тамбовском районе Амурской области.

"Произошло ДТП с участием трех автомобилей: Toyota Harrier, Nissan Cefiro и КАМАЗ-55102. По предварительным данным, в результате автоаварии один человек погиб и двое получили травмы различной степени тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", — сообщает полиция.