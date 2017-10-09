На вещевом рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.

"В настоящее время на двух участках пожара возгорание ликвидировано полностью, на двух других ликвидировано открытое горение", — сказал он.

Сообщение о пожаре на вещевом рынке "Восточный", известный ростовчанам как "Темерник", поступило на пульт дежурного в 21.08 мск в воскресенье. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. К полуночи площадь распространения огня составила уже около 6 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, никто не пострадал.