В Алтайском крае гендиректора фирмы будут судить за мошенничество

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следователи в Алтайском крае завершили расследование дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью СК "Строй-Тактика", похитившего более 145 миллионов рублей, сообщается на сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю.

"Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью СК "Строй-Тактика". Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных части четвертой статьи УК РФ "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и пунктом "б" части второй статьи 165 УК РФ "причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб", — говорится в сообщении.

Как сообщается, следствием установлено, что обвиняемый спланировал похитить деньги дольщиков строительства многоквартирного дома в течение длительного периода времени, принадлежащих неопределенному кругу лиц. Для реализации своих преступных намерений он зарегистрировал ООО "Строй-Тактика" и привлек в качестве инвесторов третьих лиц, не знающих о его преступном умысле. Мужчина противоправно получал деньги от граждан на строительство дома, заведомо не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства. Заключив большое количество договоров долевого участия в строительстве, в период с 2013 по 2015 год обвиняемый, используя свое служебное положение генерального директора, похитил деньги на общую сумму более 145 миллионов рублей.

Отмечается, что потерпевшими по уголовному делу признаны 73 гражданина. Кроме того, в ходе следствия доказано, что от действий обвиняемого пострадало два юридических лица, которые по мнимым договорам выполняли работы и оказывали услуги, необходимые для проведения строительных и проектных работ.

Сообщается, что после совершения преступления гендиректор компании скрылся и находился в розыске. В январе текущего он был задержан в Магнитогорске и доставлен в Алтайский край для проведения следственных действий. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.