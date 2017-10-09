В Алтайском крае гендиректора фирмы будут судить за мошенничество

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следователи в Алтайском крае завершили расследование дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью СК "Строй-Тактика", похитившего более 145 миллионов рублей, сообщается на сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю.
"Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью СК "Строй-Тактика". Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных части четвертой статьи УК РФ "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и пунктом "б" части второй статьи 165 УК РФ "причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб", — говорится в сообщении.
Сообщается, что после совершения преступления гендиректор компании скрылся и находился в розыске. В январе текущего он был задержан в Магнитогорске и доставлен в Алтайский край для проведения следственных действий. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.