Убийца полицейского в Приамурье получил 22 года тюрьмы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Организатор разбойного вооруженного нападения, в результате которого погиб сотрудник полиции, приговорен к 22 годам колонии строгого режима, его подельник — к 4 годам, сообщает прокуратура региона.

Двое жителей города Зея в мае 2016 года напали на дом одной из жительниц города, чтобы похитить ее имущество. Когда их попытались задержать, один из преступников смертельно ранил полицейского. Стражи порядка знали о планируемом нападении и устроили засаду в доме.

"После задержания сотрудником полиции с требованием сдаться и не оказывать сопротивление организатор вооруженного нападения попытался скрыться, вырвался и побежал вглубь двора. Он был настигнут сотрудником полиции. Однако в ответ на законные требования полицейского грабитель произвел два выстрела, причинив ранение правого предплечья, а также ранение грудной клетки и живота, от которого наступила смерть сотрудника полиции", — говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что преступник стрелял из огнестрельного охотничьего ружья, погибший — оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России "Зейский" Амурской области.

Организатор преступления приговорен судом присяжных к 22 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, его подельник за кражу — к 4 годам строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев.