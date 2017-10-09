В ЕАО выясняют, принадлежат ли найденные останки пропавшей летом девочке

ХАБАРОВСК, 9 окт — РИА Новости. Криминалисты Еврейской автономной области (ЕАО) проводят экспертизу костных останков, обнаруженных в лесополосе между селами Даниловка и Соцгородок, где летом этого года пропала трехлетняя девочка, сообщает СУСК РФ по области.
"Вечером 7 октября из полиции поступило сообщение об обнаружении костных останков в лесополосе между селами Соцгородок и Даниловка. Они находились недалеко от водоема, в высокой траве", — говорится в сообщении.
"На данный момент следователем получены показания очевидцев, а также назначены необходимые судебные экспертизы, которые позволят установить не только возраст человека, которому принадлежат обнаруженные останки, а также подтвердить или опровергнуть их принадлежность пропавшей девочки из Соцгородка", — сообщает следственное управление.