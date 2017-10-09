Люди выносят товар из горящего вещевого рынка в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Люди выносят товар из горящего в Ростове-на-Дону вещевого рынка "Темерник", сообщил РИА Новости очевидец на месте ЧП.
"На месте пожара люди выносят товар из горящего рынка, все в панике. Прохожие им помогают. У нас весь подъезд недалеко от места пожара заставлен вещами с рынка", — сообщил очевидец.
Площадь пожара в настоящее время составляет 6 тысяч квадратных метров, пожар разбит на 4 участка тушения, на двух участках распространение огня ограничено, на тушении работает 15 стволов. На месте создан штаб по тушению пожара.
Сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21.08 мск воскресенья. Загорелся рынок "Восточный", известный жителям как "Темерник". Площадь пожара составляет шесть тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый ранг.