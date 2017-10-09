Вертолеты МАЦ сбросили 485 тонн воды при тушении пожара в ТЦ "Синдика"

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (39)

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) на ликвидации пожара в торговом центре "Синдика" на МКАД вылили на очаг возгорания 485 тонн огнегасящей жидкости, сделав 97 сливов, сообщает ГКУ МАЦ в своем микроблоге в Twitter.

"На ликвидации пожара на рынке "Синдика" два пожарных вертолета МАЦ вылили на очаг возгорания 485 тонн огнегасящей жидкости, сделав 97 сливов", — говорится в сообщении.

Как сообщил ГКУ МАЦ, ранее вертолеты вернулись с пожара, сбросив 185 тонн воды на ТЦ "Синдика".

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от московского района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди — более 3 тысяч человек. К тушению пожара привлечена авиация. В 22.56 пожар был локализован.