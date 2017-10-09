В ТЦ "Синдика" сняли угрозу распространения огня после локализации пожара

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (37)

Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Угроза распространения огня после локализации пожара в ТЦ "Синдика" на МКАД полностью снята, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"Очаги возгорания все равно есть, но угроза распространения огня полностью снята", — сказал Полетыкин.

По его словам, вертолеты совершили 120 сбросов воды на горящее здание, забор воды для тушения осуществлялся из Москвы-реки.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, трое. К тушению пожара привлечена авиация.