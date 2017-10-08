Горящий в Ростове-на-Дону рынок оцеплен, угрозы зданиям нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Горящий на площади в 3 тысячи квадратных метров вещевой рынок оцеплен, угрозы близлежащим зданиям нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

По данным областного МЧС, сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21.08 мск воскресенья. Пожару присвоен четвертый ранг. Информации о пострадавших нет.

"Эвакуации людей не проводилось, рынок во время пожара был пустой. Угрозы близлежащим зданиям нет, в настоящее время весь вещевой рынок оцеплен", — сообщила собеседник агентства.

Огонь тушат 75 человек и 24 единицы техники.

#Ростов-на-Дону решил, что он не хуже Москвы. Там тоже горит крупнейший рынок. Площадь более 2000 квадратных метров. pic.twitter.com/WjnzbVUpWE — Павел Долгих (@dedmorozlab) 8 октября 2017 г.

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