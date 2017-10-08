Горящий в Ростове-на-Дону рынок оцеплен, угрозы зданиям нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Горящий на площади в 3 тысячи квадратных метров вещевой рынок оцеплен, угрозы близлежащим зданиям нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"Эвакуации людей не проводилось, рынок во время пожара был пустой. Угрозы близлежащим зданиям нет, в настоящее время весь вещевой рынок оцеплен", — сообщила собеседник агентства.
Огонь тушат 75 человек и 24 единицы техники.
#Ростов-на-Дону решил, что он не хуже Москвы. Там тоже горит крупнейший рынок. Площадь более 2000 квадратных метров. pic.twitter.com/WjnzbVUpWE— Павел Долгих (@dedmorozlab) 8 октября 2017 г.