Пожар на рынке в Ростове-на-Дону увеличился до трех тысяч "квадратов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар на рынке "Восточный" в Ростове-на-Дону распространился на 3 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

По данным областного МЧС, сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21.08 мск воскресенья. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен четвертый ранг.

"Пришла уточненная информация от "01", уже около 3 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавших нет.

Огонь тушат 75 человек и 24 единицы техники.

#Ростов-на-Дону решил, что он не хуже Москвы. Там тоже горит крупнейший рынок. Площадь более 2000 квадратных метров. pic.twitter.com/WjnzbVUpWE — Павел Долгих (@dedmorozlab) 8 октября 2017 г.

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