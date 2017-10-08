В МЧС пообещали в ближайшее время локализовать пожар в ТЦ "Синдика"

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (29)

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Ситуация с пожаром в торговом центре "Синдика", расположенном на северо-западе МКАД, стабилизировалась, в ближайшее время будет объявлена локализация, заявил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"Ситуация стабилизирована. Думаю, уже в ближайшие часы будет объявлена локализация", — доложил он главе МЧС России Владимиру Пучкову в ходе оперативного совещания.

По словам Полетыкина, пожар уже тушат с шести участков по всему периметру здания, на Москва-реке для подачи воды установлены две насосные станции.

По его словам, по-прежнему работают вертолеты Московского авиационного спасательного центра. "Авиация продемонстрировала максимальную эффективность, осуществлено 115 сбросов воды", — уточнил Полетыкин.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на жесткий контроль все участки по тушению пожаров. "Там, где существуют наибольшие риски, усиливайте работу наземной группировки и авиации. И еще раз напоминаю о необходимости соблюдения всех мер безопасности", — сказал министр.