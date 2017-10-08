Обрушилась еще одна секция стены торгового центра "Синдика"

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (29)

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ещё одна секция стены торгового центра "Синдика" на МКАД обвалилась в результате пожара, внутри наблюдается интенсивное горение, дымовая завеса закрыла собой фасад, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Обрушение куска стены началось с образования огненных "трещин", проступавших какое-то время на фасаде. Следом за обрушенной секцией такие "трещины" появились на следующей части стены: возможно, в скором времени она тоже обрушится.

Из-за дыма стену и вход в горящий торговый центр почти не видно.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, два человека. К тушению пожара привлечена авиация.