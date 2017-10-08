МЧС увеличивает группировку по тушению пожара в ТЦ "Синдика"

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (27)

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. МЧС увеличивает группировку по тушению пожара в торговом центре "Синдика", расположенного на северо-западе МКАД, сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"В настоящее время на месте ЧП работают почти 300 человек, задействована авиация. Группировка наращивается", — доложил он главе МЧС России Владимиру Пучкову в ходе оперативного совещания.

По словам Полетыкина, тушение пожара ведется по периметру здания. "Созданы пять участков пожаротушения, задействовано 20 автоцистерн и восемь подъемных механизмов", — сказал он. Кроме того, сейчас устанавливаются две насосные станции, ведется подготовка к проливке здания по периметру, отметил он, добавив, что из-за угрозы обрушения пожарные внутри ТЦ не работают, все работы ведутся снаружи.

"Проливку осуществляем только с применением техники безопасности. Прикрывайте периметр здания и организуйте взаимодействие с авиацией", — распорядился Пучков.

Также он поручил организовать взаимодействие оперативных служб Москвы и области и усилить информирование населения о складывающейся ситуации. "Информируйте водителей автомобилей с применением всех современных технологий. Люди должны знать о всех введенных из-за пожара ограничениях", — сказал Пучков.

Он также потребовал усилить мониторинг за содержанием загрязняющих веществ в воздухе как в районе пожара, так и в других районах Москвы и области.