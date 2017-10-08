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Происшествия

Очевидец рассказал об эвакуации из торгового центра "Синдика"

Сюжет:
Пожар на рынке "Синдика" в Москве (24)
21:5408.10.2017
(обновлено: 22:09 08.10.2017)
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© РИА Новости / Андрей КульяновТушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Эвакуация из загоревшегося торгового центра "Синдика", расположенного на северо-западе МКАД, проходила спокойно, сообщил РИА Новости очевидец пожара.

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В ТЦ "Синдика" из-за пожара обрушилась часть стены

"Как только объявили о ней, люди без спешки вышли из здания", — рассказал собеседник агентства.

В здании ТЦ обрушилась кровля на площади в тысячу квадратных метров и часть стены. Тушение возгорания ведется снаружи, на месте работают почти 300 человек, задействована авиация.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, два человека.

Пожар в ТЦ "Синдика": обрушение конструкций и взрывы на парковке
© РИА Новости / Андрей КульяновНа внешней стороне 65-го километра МКАД в воскресенье загорелся торговый центр "Синдика".Пожар на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
На внешней стороне 65-го километра МКАД в воскресенье загорелся торговый центр "Синдика".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИз ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Пострадали, по предварительным данным, двое.Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Из ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Пострадали, по предварительным данным, двое.
© РИА Новости / Гульнара ВахитоваОгонь быстро распространился по всей территории рынка. Площадь очагов пожара превысила 50 тысяч квадратных метров.Пожар в торговом комплексе Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Гульнара Вахитова
Огонь быстро распространился по всей территории рынка. Площадь очагов пожара превысила 50 тысяч квадратных метров.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ результате возгорания началось обрушение конструкций здания. Согласно последним данным, площадь обрушения составляет около тысячи "квадратов".Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В результате возгорания началось обрушение конструкций здания. Согласно последним данным, площадь обрушения составляет около тысячи "квадратов".
© РИА Новости / Андрей КульяновПожар тушат при помощи авиации. Согласно данным МЧС, вертолеты сбросили на "Синдику" 450 тонн воды.Пожар на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
Пожар тушат при помощи авиации. Согласно данным МЧС, вертолеты сбросили на "Синдику" 450 тонн воды.
© РИА Новости / Андрей КульяновМЧС рекомендовало жителям прилегающих к горящему ТЦ районов Москвы и Подмосковья плотно закрывать окна и не находиться на открытом воздухе.Пожар на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
МЧС рекомендовало жителям прилегающих к горящему ТЦ районов Москвы и Подмосковья плотно закрывать окна и не находиться на открытом воздухе.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание рынка окутано клубами черного дыма.Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание рынка окутано клубами черного дыма.
© РИА Новости / Надежда ФроловаИз-за пожара на МКАД образовались километровые пробки.Пожар на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Надежда Фролова
Из-за пожара на МКАД образовались километровые пробки.
© РИА Новости / Андрей КульяновНа подземной парковке строительного рынка были зафиксированы взрывы автомобилей.Тушение пожара в торговом комплексе Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
На подземной парковке строительного рынка были зафиксированы взрывы автомобилей.
© РИА Новости / Андрей КульяновМашина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе "Синдика".Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе "Синдика".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАрендаторам торгового центра "Синдика" будут предоставлены альтернативные торговые места, пообещал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Арендаторам торгового центра "Синдика" будут предоставлены альтернативные торговые места, пообещал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПожарные расчеты на месте тушения пожара на строительном рынке "Синдика".Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожарные расчеты на месте тушения пожара на строительном рынке "Синдика".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКлубы дыма от пожара в ТЦ "Синдика" видны из нескольких районов на северо-западе Москвы.Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Клубы дыма от пожара в ТЦ "Синдика" видны из нескольких районов на северо-западе Москвы.
© РИА Новости / Андрей КульяновТЦ "Синдика" был открыт в 2014 году после реконструкции. Торговый центр специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома.Ситуация возле торгового комплекса Синдика после возгорания. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
ТЦ "Синдика" был открыт в 2014 году после реконструкции. Торговый центр специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТЦ "Синдика" является одним из крупнейших строительных рынков Москвы. В двухэтажном комплексе расположено более тысячи магазинов.Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ТЦ "Синдика" является одним из крупнейших строительных рынков Москвы. В двухэтажном комплексе расположено более тысячи магазинов.
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