Очевидец рассказал об эвакуации из торгового центра "Синдика"

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (24)

Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Эвакуация из загоревшегося торгового центра "Синдика", расположенного на северо-западе МКАД, проходила спокойно, сообщил РИА Новости очевидец пожара.

"Как только объявили о ней, люди без спешки вышли из здания", — рассказал собеседник агентства.

В здании ТЦ обрушилась кровля на площади в тысячу квадратных метров и часть стены. Тушение возгорания ведется снаружи, на месте работают почти 300 человек, задействована авиация.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, два человека.